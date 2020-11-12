12 ноября – особенная дата для нашего региона. Сегодня Воронежский медуниверситет отмечает свое 102-летие. В этот день 102 года назад на воронежской земле начался путь многих поколений медиков, всей душой преданных своему делу. На протяжении всех этих десятилетий вуз продолжает готовить высококлассных специалистов, способных работать в сложных и непредсказуемых условиях, сохраняя жизнь и здоровье своих пациентов.

На праздничные мероприятия, посвященные этому значимому событию, приглашены академики и ведущие специалисты России и зарубежья. В торжественную программу, посвященную празднованию 102-летия ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, включены очные и дистанционные мероприятия.

12 ноября в 10:00 в центральной медицинской аудитории университета в онлайн-режиме состоится вручение мантии почетного профессора член-корреспонденту РАН Дмитрию Никитюку, академику РАН Валентине Петерковой, член-корреспонденту РАН Виктору Радзинскому. Также на сегодня в вузе запланировано проведение российско-китайской научно-практической конференции, соревнований среди студентов и сотрудников по дартсу, межвузовского турнира по шахматам.

Завтра, 13 ноября, в 11:00 ВГМУ им. Н.Н. Бурденко проведет трансляцию лекции «Особенности распространения и характер течения новой коронавирусной инфекции у детей», с которой выступит директор отдела управления рисками и безопасности пациентов медицинского управления Меухедет (Израиль) д-р Мануэль Кац. В этот же день в 11:40 с лекцией «Известное и неизвестное о Covid-19 у новорожденных» выступит заслуженный врач Литвы, руководитель Центра неонатологии Вильнюсского университета, профессор Арунас Либшис.

Марина Хоружая