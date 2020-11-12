Третье место по росту цен на «вторичку» досталось Воронежу
Цены на рынке вторичного жилья продолжают расти, и стремительнее всего они растут в Питере, Москве и Воронеже. Средняя стоимость «вторички» только за октябрь выросла в нашем городе на 856 рублей за кв. метр (1,74%). Месяцем ранее квадратный метр вторичного жилья стоил 49 274 рубля, а в октябре достиг уже 50 130. А вот цена на квадратный метр квартир в воронежских новостройках выросла в предыдущем месяце лишь на 505 руб. (0,87%)
Выше рост только в Москве и Северной столице. Так в Питере оказался самый большой скачок цен — 2.49%, в Москве немного ниже — 2.44% Наименьшие колебания цен были отмечены в Самаре, там квадрат «вторички» вырос лишь на 0,14%.
По мнению экспертов рост цен на вторичное жилье будет продолжаться.
По оценкам специалистов, за текущей год в регионе возведут 1,77 млн квадратных метров жилья. До конца года застройщики планируют сдать еще 62 многоквартирных дома общей площадью 558 тыс. кв. м.
Марина Хоружая
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