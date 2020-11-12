Потеря чувства вкуса и обоняния, а также одышка могут появиться у пациента с коронавирусом, однако таких симптомов не бывает при гриппе, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

«COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка», — рассказали в организации.

По данным ВОЗ, при тяжелом течении коронавируса у пациента может появиться одышка, потеря аппетита, постоянная боль или давление в груди, температура выше 38 градусов и спутанность сознания. Человек с такими симптомами должен немедленно обратиться за медицинской помощью, отметили в ВОЗ. При появлении даже легких симптомов коронавируса к врачу должны обращаться пациенты с хроническими заболеваниями, пожилые люди, дети младше пяти лет и беременные женщины.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 ноября, в России зарегистрировано более 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Около 1,4 млн пациентов выздоровели, около 31 600 — скончались. 11 ноября было выявлено 19 851 случай COVID-19, — сообщают Ведомости