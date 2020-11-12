В Роспотребнадзоре перечислили россиян, которые наиболее подтверждены внебольничной пневмонии. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Так, пневмонии остаются одной из ведущих причин госпитализации. Ею болеют около 70% взрослых городских жителей, при этом заболеваемость не однородна на территории страны. У внебольничной пневмонии нет четко выраженной сезонности, однако заболеваемость летом ниже. Очаги пневмоний возникают преимущественно в организованных коллективах или семьях, вспышки заболевания чаще протекают на фоне ОРВИ.

Для профилактики Роспотребнадзор посоветовал вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом, а также правильно питаться. Кроме того, ведомство напомнило о важности прививки против гриппа — пневмония часто является его осложнением. Кроме того, нужно избегать переохлаждений и сквозняков и одеваться по погоде. Важно соблюдать режим проветривания и уборки помещений. Также во время подъема заболеваемости следует избегать контакта с больными и носить маску. Ведомство отметило необходимость соблюдения гигиены рук. При первых признаках заболевания нужно незамедлительно обратиться ко врачу.

«С учетом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа, комплекс профилактических мероприятий, который применяется в настоящее время против COVID-19, актуален для всех респираторных заболеваний, в том числе для внебольничной пневмонии», — отмечается в сообщении.

Ведомство также напомнило, что внебольничная пневмония — это острое респираторное заболевание, которое возникло вне стационара или диагностированное в первые 48 часов с момента госпитализации. Она сопровождается симптомами инфекции нижних отделов дыхательных путей, например, лихорадкой, одышкой, кашлем, болью в грудной клетке, а также рентгенологическими признаками.

Внебольничные пневмонии составляют около 70% в структуре заболеваемости пневмонией, — сообщает РИА-Новости