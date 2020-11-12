В России 17-летним подросткам могут разрешить управлять автомобилем. Соответствующий законопроект подготовило МВД России и направило его в правительство на рассмотрение .В настоящее время сдать на права в России можно с 17 лет, но управлять машиной можно только с 18 лет. Как отметили в МВД, за год водители забывают приобретенные знания и теряют навыки. В этой связи в ведомстве предложили разрешать 17-летним подросткам садиться за руль, но до совершеннолетия начинающие автомобилисты должны будут ездить только с «водителем-наставником», который имеет права категории B. Требования к наставникам намерены определить позднее.

Кроме того, в МВД предложили поменять требования допуска за руль троллейбусов и автобусов. Управлять ими хотят позволить только тем водителям, которые имеют опыт вождения от года.

Иностранным гражданам потребуется обменять права категории С или D на российские. Сейчас иностранцы могут ездить с документами без срока действия, но его могут ограничить, чтобы водители регулярно проходили медосвидетельствования. Пользоваться правами можно будет только в течение шести месяцев с момента появления вида на жительство или паспорта России.

Также МВД хочет запретить выдавать права водителям, которых поймали за рулем без прав или в состоянии алкогольного опьянения. Получить документ будет нельзя в течение года после уплаты штрафа или административного ареста. В настоящее время нарушители могут сдать экзамен и получить новые права.

11 ноября сообщалось, что специалисты РосдорНИИ по заказу Минтранса России подготовили проект нового стандарта с требованиями к безопасности движения пешеходов. Согласно тексту документа, на российских дорогах могут появиться связки из поворотов с островками безопасности, которые заставят водителей снижать скорость движения, — сообщают Известия

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