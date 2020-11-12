Не секрет, что в России многие люди стремятся победить болезнь самостоятельно, лечась дома. В том числе это относится и к COVID-19. Ошибки которые россияне при этом могут допустить назвал врач и телеведущий Александр Мясников.

По мнению эксперта, главная ошибка — применение одновременно множества препаратов, а ведь от ОРЗ нет лекарств, нужно просто переболеть. Никакого радикального лекарства, обрывающего болезнь или предохраняющего от перехода в более тяжелую форму, не существует, как не существует лекарств от ОРЗ. Хлорохин себя не оправдал, антивирусные препараты показали себя как малоэффективные, а разжижающие кровь препараты показаны лишь небольшому проценту тяжелых больных в госпитальных условиях, — подчеркнул специалист.

Кроме того, многие люди уверены, что прием антибиотиков может помочь при COVID-19, однако Мясников с этим не согласен. По его словам, антибиотики просто не действуют на вирус, но могут вызывать привыкание организма, что приведет к неэффективности их в дальнейшем. Он уточнил, что непонимание этого привело к дефициту лекарств в аптеках, так как люди запасаются медикаментами впрок.

Мясников также предложил вариант лечения коронавирусной инфекции — необходимо лечить ее также как простуду и грипп, однако действует он лишь при легкой форме. Нужно соблюдать полупостельный режим, употреблять большое количество жидкости и легкую пищу, регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку. При повышенной температуре допускается применение парацетамола и интерферона в виде назальных капель. Кроме того, не лишним будет прием витаминов D, С и цинка, — сообщает Центральная служба новостей