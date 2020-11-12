Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг новое заявление Анкары об участии Турции в миротворческой миссии в Карабахе: эта тема не обсуждалась, таких договоренностей не было.

«Нет, здесь свершившегося факта нет. Здесь можно предположить, что какие-то есть расхождения в понимании. Мы по-прежнему исходим из того, что миротворцами выступают российские военные, которые дислоцируются в зоне соприкосновения сторон, а взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана», — сказал Песков, отвечая на вопрос о заявлениях Турции про присутствие ее миротворцев в Карабахе.

Он подчеркнул, что «эта тема не обсуждалась», — сообщают РИА-Новости

«Дело в том, что, как мы неоднократно говорили, это не может быть темой для обсуждения только между Москвой и Анкарой, на это должны дать согласие… Армения и Азербайджан. Эта тема не обсуждалась, таких договоренностей не было, работа продолжается», — добавил Песков.