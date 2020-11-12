Налоговые каникулы для предприятий малого и среднего бизнеса из ряда отраслей будут действовать до конца 2020 года. Постановление об этом уже подписано, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 12 ноября на заседании правительства.

«По поручению президента правительство продлевает налоговые каникулы для бизнеса», — сказал Мишустин.

Речь идёт о поддержке организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Это предприятия из сферы культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, развлечений и спорта, а также компании, которые организуют конференции и выставки.

Мишустин констатировал, что экономическая ситуация остаётся сложной, и малому и среднему бизнесу нужна дополнительная помощь государства.

История вопроса

В марте 2020 года в условиях пандемии коронавируса власти РФ ввели ряд мер поддержки экономики и бизнеса. 16 марта российское правительство приняло решение о создании антикризисного фонда в размере 300 млрд рублей, введении отсрочки по взысканию налогов для туристической и авиационной отраслей, предоставлении предприятиям торговли доступа к льготным кредитам для создания запаса товаров первой необходимости, расширении действующих программ льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. 20 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о расширении программы рефинансирования для малого и среднего бизнеса, рекомендации проводить реструктуризацию кредитов физических лиц, а также о новых мерах по поддержанию доступности ипотеки и снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации.

Кроме того, президент Владимир Путин 25 марта объявил об отсрочке по уплате налогов для малого и среднего бизнеса, снижении ставок страховых взносов для зарплат больше МРОТ, введении моратория на требования банкротств предприятий из наиболее уязвимых сфер экономики, кредитных каникулах для граждан и некоторых других мерах, — сообщает ИА REGNUM.