По периметру Северного леса собираются установить камеры видеонаблюдения и вынести с его территории контейнерные площадки. Об этом рассказали на совещании главы региона Александра Гусева 11 ноября, сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно проекту, благоустроить территорию парка площадью около 45 га должны в 2023 году. Проект концепции парка уже готов.

В настоящий момент власти решают вопросы по смене статуса парка и передаче земельных участков, находящийся в частной собственности в областную собственность. Предполагается, что оценить размер возмещения за изымаемые для государственных нужд земельные участки смогут до конца ноября, — сообщает Домострой.РФ