Жители Воронежа создали куче мусора, сваленной на перекрестке улиц Матросова и Петрозаводская в Ленинском районе аккаунт в сети Instagram.

По информации издания, свалка на этом месте появилась еще в июне 2019 г. Лишь изредка в аккаунте публикуют фото убранного перекрестка, но чистота продолжается недолго – через несколько часов мусор появляется вновь.

В пресс-службе мэрии Воронежа рассказали, что отходы из близлежащего частного сектора вывозят регулярно. Раньше на этом месте стоял контейнер-лодочка, но позже жители перешли на «поведерный» сбор отходов. Но часть горожан все равно продолжили выбрасывать мусор на общую территорию. Кроме того, от отходов здесь периодически избавляются и проезжающие мимо автомобилисты.

В горадминистрации знают человека, создавшего аккаунт свалки. Это неравнодушный горожанин, пытающийся таким современным способом привлечь внимание общественности к проблеме. Сейчас за жизнью мусорной кучи следит 72 подписчика, — сообщает Обозреватель Врн