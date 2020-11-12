Сергей Колодяжный в СИЗО пребывает с 4 марта 2020 года

В среду, 11 ноября, Воронежский областной суд отказал Сергею Колодяжному, экс-ректору опорного университета, в смягчении меры пресечения. Он содержится в следственном изоляторе с 4 марта.

Бывший ректор проведет в СИЗО до 28 декабря 2020 года, сообщили служители Фемиды.

Напомним, что Сергей Колодяжный — обвиняемый по делу о получении взятки. Следствие считает, что он с января 2015-го по январь 2020 года получил от подчиненного взяток на сумму в 2 млн рублей. Считается, что эти деньги полагались за общее покровительство по службе.

Кроме того, с января 2015-го по февраль 2020 года сотрудники ВГТУ изготовили приказы и выписали премии 14 сотрудника вуза. Работники получили на 70 млн рублей завышенных премий. Но, считает следствие, эти деньги руководство университета получило обратно.

Впрочем, экс-ректор считает, что подчиненные ради своего спасения его оговорили. По его словам, он помог уличить в получении взяток своего проректора. А тот вместе со своей женой, которая работает в вузе, решил якобы все свалить на ректора. Сергей Колодяжный заявлял о том, что проректор собирал деньги для ректора, но тот ни о чем таком не просил, — сообщают Новости Воронежа