Налоги со сверхдоходов пойдут на лечение детей – Сергей Чижов

Депутаты Государственной Думы РФ приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект, увеличивающий ставку НДФЛ для доходов свыше пяти млн. руб.

Соответствующий документ был подготовлен правительством по поручению президента Владимира Путина. Анализ законопроекта, обсуждение с депутатским корпусом, подготовка поправок все это время велись на базе Комитета по бюджету и налогам. Как убежден заместитель председателя Комитета, депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Сергей Чижов, принимая во внимание средний уровень заработной платы в стране, решение абсолютно справедливое и разумное.

«Особенно, если учесть, что дополнительно полученные деньги не будут размыты в бюджете, а пойдут на конкретные, и, я бы сказал, высоконравственные цели — на финансирование лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, — отмечает Чижов. – Впервые за полтора десятилетия налоговая система России использует принцип социальной справедливости при формировании ставки подоходного налога. Для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год, налог на доход физических лиц составит с 1 января 15%».

По словам парламентария, прошедшие месяцы стали периодом сложнейшей борьбы всего нашего общества с эпидемией. И, как показала практика, многие обеспеченные люди готовы даже добровольно жертвовать часть средств на благотворительность: «Есть десятки примеров, когда частные лица закупали медицинское оборудование в учреждения здравоохранения, средства индивидуальной защиты старикам и малоимущим. Сложные времена еще раз напомнили всем нам, что проявление милосердия – неотъемлемая часть российского менталитета.Новый закон – не просто шаг к более справедливой системе налогообложения. Это возможность помочь самым нуждающимся – больным детям. Один укол для спасения ребенка, страдающего спинально-мышечной атрофией, стоит порядка 150-200 млн. руб. Дополнительные сборы в бюджет от повышения НДФЛ составят порядка 60 млрд руб. в год. Значит, речь идет о десятках спасенных жизней малышей».

Депутат Госдумы также уточнил, что накануне Комитет по бюджету и налогам проработал и рекомендовал депутатам ряд поправок.

«Наши корректировки направлены на дополнительную защиту интересов граждан, не имеющих повышенных доходов, но которые по формальным признакам могли бы подпасть под действие закона. В частности, при продаже имущества или при получении страховых выплат. В таких случаях повышенная ставка налога применяться не должна», — отметил Сергей Чижов.

Депутат напомнил, что введение повышенного налога – не первый шаг, который сделала Госдума в направлении повышения налоговой нагрузки на граждан, имеющих высокие и сверхвысокие доходы. С 2016 года действует так называемый «налог на роскошь»: повышенная ставка налога на имущество для объектов недвижимости, дороже 300 млн руб. и больше 300 кв.м.. Кроме того, владельцы яхт, катеров и летательных аппаратов платят за каждое из транспортных средств налог в 10% от прожиточного минимума. А для элитных авто, стоимостью свыше 3 млн. руб. и двигателем мощнее 200 л.с., действует прогрессивная шкала транспортного налога.

В начале текущего года был принят закон о налогообложении доходов, полученных в качестве процентов от банковских вкладов, превышающих 1 млн. руб. С учетом необлагаемой части такого дохода, закон также затронет только обеспеченных граждан.