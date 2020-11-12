По словам премьер-министра Михаила Мишустина, антикризисную поддержку получат организации и индивидуальные предприниматели из отдельных пострадавших отраслей

Налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей от коронавирусной инфекции COVID-19 продлили на три месяца — до конца этого года. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.

«Ситуация по-прежнему сложная. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства», — объяснил Мишустин на заседании правительства.

По словам премьер-министра, антикризисную поддержку получат организации и индивидуальные предприниматели из «отдельных пострадавших отраслей».

«Речь идет о тех, кто работает в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах. Льготы получит и бизнес, который занимается организацией конференций и выставок», — пояснил Мишустин.

О необходимости продления мер поддержки бизнеса — в первую очередь малого и среднего, работающего в сфере общественного питания и других наиболее пострадавших от COVID-19 секторах, — президент России Владимир Путин заявил 29 октября на форуме «Россия зовет», — сообщает РБК

«Для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам. Еще на три месяца. Также уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан, поддерживаем рабочие места и доходы людей», — сказал тогда Путин.