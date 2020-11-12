Мэр сообщил, что на дистанционное обучение перейдут около 600 тыс. студентов колледжей и вузов. Социальные карты учащихся заблокируют. Кроме того, удаленку, скорее всего, продлят и для старшеклассников.

В Москве зарегистрировано больше 490 тыс. заражений коронавирусом. За последние сутки число увеличилось почти на 6 тыс. Выздоровели 354 тыс. пациентов, умерли 7,6 тыс. Сергей Собянин ожидает роста заболеваемости.

С 13 ноября в столице будет запрещена деятельность ночных клубов, баров, ресторанов и других заведений по ночам. Под запретом проведение выставок, культурных и зрелищных мероприятий с участием зрителей. Театрам и кинотеатрам работать разрешено с условием, что зал будет заполнен лишь на четверть, — сообщает Коммерсантъ