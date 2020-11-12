Начиная с субботы, 14 ноября, в Воронеже запретят левые повороты на улицу Перевёрткина с улицы Остужева, сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь левые повороты запретят при движении с обоих направлений – и со стороны кольца, и со стороны Северного моста. С крайней правой полосы можно будет ехать только направо, со средней и крайней левой – прямо.

В городской администрации рассказали, что такая мера связана с участившимися за последние два года ДТП. На перекрёстке произошло около 50 аварий. Что касается выделенной полосы движения на Северном мосту, она несколько ускорила внедрение новой схемы.

— Левым поворотом с Остужева на Перевёрткина пользуется менее 5% от всего транспортного потока (в оба направления). С новой схемой на перекрестке произойдет упорядочивание движения, повышение безопасности всех участников, включая пешеходов, исключение главной конфликтной точки (пересечение транспортного потока при повороте) и изменение фаз работы светофоров на перекрестке, за счёт которых прогнозируется улучшение транспортной ситуации и на улице Перевёрткина, — добавили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, работу светофора на перекрёстке улиц Остужева и Перевёрткина тоже изменят. Теперь на улицу Перевёрткина можно будет выехать по Остужевскому кольцу (при движении от Северного моста) и под Северным мостом (при движении от Остужевского кольца).

Новую схему движения согласовали с ГИБДД, — сообщает TV-Губерния