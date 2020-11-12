309 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Воронежской области за последние сутки, следует из информации федерального оперативного штаба от 12 ноября. Всего за пандемию COVID-19 был диагностирован 28 723 жителям Воронежской области.

Сегодняшний показатель суточного прироста в Воронежской области – очередной рекорд. Теперь такие рекорды в области устанавливаются ежедневно: вчера было выявлено 308 новых зараженных коронавирусом.

Вчера же стало известно, что в регион доставлена первая партия бесплатных лекарств для тех, кто лечится от ковида на дому.

Вместе с тем нельзя исключать, что власти региона прибегнут в дополнительным ограничительным мерам, поскольку уровень заболеваемости коронавирусом и не думает снижаться. Как раз сегодня губернатор Александр Гусев проведет очередное заседание регионального оперштаба, на котором, как правило, и решаются вопросы об усилении режима самоизоляции, — сообщает Горком36