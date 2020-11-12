Ему нужно было оружие, поэтому он и начал убивать. «Балтиморский стрелок» в среду, 11 ноября, предстал перед судом. Антону Макарову избрали меру пресечения. Журналистов на заседание не пустили. Из-за резонансного дела здание оцепили полиция и военные. Макарова сюда доставили заранее, и, не давая возможность поднять голову, завели внутрь.

Двадцатилетний срочник стал знаменит на всю страну 9 ноября. Его искали 10 часов после того, как он напал на военных на аэродроме Балтимор. В суде восстановили хронологию ЧП.

Макаров был в суточном наряде. Чтобы забрать табельный пистолет, первым он убил приехавшего с проверкой майора Сергея Ермолаева. Затем минимум дважды выстрелил в солдата Виктора Фирсова, он единственный выжил после расправы. Дальше Макаров, прикрываясь ефрейтором Сергеем Кожокиным, пошел туда, где отдыхал 23-летний ингуш Микаил Акталиев. В спящего сослуживца стрелок выпустил не меньше трёх пуль. После так же расправился и с ефрейтором. Забрал пистолет и скрылся. Макарова обвиняют в убийстве и хищении оружия. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного.

Защита стрелка просила отправить его под домашний арест, в Орловскую область к дедушке и бабушке. Они сегодня приехали в Воронеж и ждали решения в машине у здания. Но суд согласился со следователями, в итоге Антон Макаров два месяца проведёт в СИЗО. Адвокат заявила, что намерена переквалифицировать действия стрелка. Пока о том, что же именно произошло, он рассказал лишь ей, — сообщают Вести Воронеж

– Он сейчас находится в состоянии очень сильного стресса, очень сильных душевных переживаний, и пока показания давать мы не будем. Цель, которую мы поставили перед собой, – это по максимуму воспроизвести картину. Причины, которые привели к столь печальным последствиям, – есть! Они объективны и, безусловно, заслуживают внимания, – заявила адвокат Антона Макарова Яна Горюнова.