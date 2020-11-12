На этой неделе в Воронеже может выпасть первый снег. По прогнозам регионального гидрометцентра, днем, 15 ноября, в столице Черноземья и области похолодает до 0 градуса, и возможен мокрый снег. Правда, снегопада нам ожидать, конечно, не стоит. Выпавший снег, скорее всего, быстро растает. Правда, на следующий день синоптики снова обещают пасмурную погоду и осадки в виде снега. При этом в ночь с воскресенья на понедельник ожидается уже 7 градусов мороза.

Кстати, в прошлом году в Воронежской области первый снег выпал 8 октября. Тогда после ночного снегопада небольшой снежный покров сформировался на газонах, деревьях, кустарниках, а также автомобилей. Фотографиями этого природного явления делились пользователи соцсетей, — сообщает TV-Губерния