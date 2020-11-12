В Ингушетии простились с погибшем от рук солдата-срочника в войсковой части в Воронеже Микаила Акталиева. Военнослужащего похоронили в четверг, 12 ноября, на родовом кладбище в Назрановском районе республики.

В издании также привели новую версию убийства Антоном Макаровым трех сослуживцев на воронежском аэродроме «Балтимор». Отмечается, что рядовой Микаил Акталиев пытался спасти сослуживцев, телом закрывая их от стрельбы.

23-летний уроженец Ингушетии служил электриком зарядно-аккумуляторной станции батальона аэродромно-технического обеспечения войсковой части. В письме командования войсковой части №4 5117, переданного родственникам погибшего солдата говорится о том, что Микаил Акталиев, пытаясь забрать пистолет у Макарова, своим телом закрыл сослуживцев, получив смертельные ранения.

— За мужество и отвагу, проявленные в критической ситуации, достоин присвоения государственной награды, — отмечено в письме.

Напомним, как «Обозреватель.Врн» сообщал ранее, ЧП произошло утром в понедельник, 9 ноября, на воронежском аэродроме «Балтимор». В результате инцидента три человека погибли, а один был ранен. В качестве основной версии произошедшего рассматривается нервный срыв, случившийся у срочника.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ («Хищение оружия»). Стрелка удалось задержать в с. Землянск Семилукского района, куда он доехал на автомобиле, который отобрал у рыбака в пос. Ямное Рамонского района, угрожая оружием.

В среду, 11 ноября, в Воронежском гарнизонном военном суде раскрыли подробности совершения преступления. По версии следствия, обвиняемый с целью завладеть огнестрельным оружием убил офицера, заступившего на суточный наряд дежурным по полку. Затем рядовой не менее двух раз выстрелил в находящегося сейчас с ранениями в госпитале Фирсова. После этого, взяв одного из сослуживцев в заложники и прикрываясь им, в спальном помещении произвел выстрелы в спящего Акталиев. Свой «щит» в лице Кожокина он также застрелил, после чего подался в бега.

По решению суда Антон Макаров пробудет в СИЗО до 8 января 2021 г. включительно. Кстати, защита обвиняемого ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, — сообщает Обозреватель Врн