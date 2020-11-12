Россия вводит санкции против ФРГ и Франции из-за Навального
Они коснутся сотрудников руководящих структур Германии и Франции
Россия приняла зеркальные санкции против сотрудников руководящих структур Германии и Франции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
«Ответы на санкции, конечно же, будут. Поскольку локомотивом этих санкций ЕС в связи с Навальным была Германия, так как эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников Администрации президента РФ, наши ответные санкции будут зеркальными», — пояснил глава МИД РФ.
Лавров подчеркнул, что санкции уже приняты.
«Эти санкции будут против руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции», — сказал министр.
Он добавил, что Москва сообщит о введении санкций Берлину и Парижу в ближайшее время, — сообщают Ведомости
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