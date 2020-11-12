Солдат-срочник Антон Макаров, подозреваемый в убийстве сослуживцев под Воронежем, отказался от дачи показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Яна Горюнову.

По ее словам, Макаров находится сейчас в стрессовом состоянии. Он будет готов давать показания, как только его психическое и эмоциональное состояние придет в норму.

Адвокат добавила, что будет ходатайствовать о проведении своему подзащитному психолого-психиатрической экспертизы. Также она сообщила, что на данный момент не может разглашать информацию о признании или непризнании Макаровым своей вины.

Напомним, инцидент произошел утром 9 ноября на военном аэродроме «Балтимор». В результате погибли три человека, еще один был серьезно ранен. Воронежский гарнизонный военный суд арестовал солдата-срочника на два месяца, — сообщает АиФ