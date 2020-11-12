25 молодых актеров, драматургов, режиссеров и художников из Сирии, Бразилии, Германии, Франции и других стран Европы заканчивают свое обучение в «Школе Иннопрактики и Русских сезонов». Весь месяц они изучали русское изобразительное и театральное искусство, посещали творческие мероприятия, практиковались и общались, чтобы в итоге явить миру свои произведения, доказывающие, что только на основе развития национальных культур возможно формирование глобальных духовных ценностей.

16 октября в Академии художеств им.Репина в Санкт-Петербурге, где три недели проходили обучение участники художественной сессии, состоялась итоговая презентация работ ее 14 выпускников. А в конце месяца свои спектакли по мотивам произведений А.Чехова начали показывать еще 11 студентов, участников театральной сессии Школы» — молодых драматургов, актеров и режиссеров. Они прошли обучение с 12 по 30 октября и подготовились к итоговому испытанию в стенах ГИТИСа в Москве.

Директор АНО «Русские сезоны» Алексей Лебедев был несколько обеспокоен тем, как студентам удастся закончить обучение в условиях пандемии, однако результат художественной сессии, по его словам, превзошел все ожидания и развеял сомнения: «Работы, которые ребята подготовили за такой короткий срок, поражают своим содержанием. Каждое из произведений – отдельная история со своим сюжетом и посылом. При этом во всех работах прослеживаются темы единения, мира, слияния культур». Оптимизм организаторов «Школы» — компании «Иннопрактика» и АНО «Русские сезоны» — разделяют и в руководстве ПАО «Газпром», являющегося генеральным спонсором этого уникального образовательного проекта.