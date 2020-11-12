В Воронежской области за последние две недели заболеваемость пневмониями снизилась на 5%. Об этом в четверг, 12 ноября, рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Также специалисты отмечают, что большинство пациентов, у которых подтвердился коронавирус, болезнь переносят легкой форме, таких 79,2%. Пневмонии и бессимптомные формы были выявлены у 10,4%. При этом, выросла заболеваемость в двух возрастных группах: среди людей от 40 до 65 – на 7%, среди людей от 18 до 39 – на 7,7%. На 8% уменьшилось количество пациентов, находящихся на респираторной поддержке.

К работе в медицинских организациях региона были привлечены 247 ординаторов и 472 студента медицинской академии им. Бурденко.

По данным регионального оперативного штаба, сегодня диагноз в регионе подтвердился у 309 человек. Всего за период пандемии заразилось уже более 28,7 тыс. человек. Более 26,7 тыс. – поправились. За последние сутки были выписаны 350 пациентов. Еще 17 инфицированных спасти не удалось. Всего жертвами коварной инфекции стал 581 заболевший, — сообщает 36on.ru