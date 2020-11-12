На четвертом заседании регпарламента, которое состоялось сегодня, 12 ноября согласовали очередные изменения в бюджете региона.Внушительную часть средств решено было направить на мероприятия в рамках борьбы с коронавирусом (стимулирующие надбавки медикам, социальные выплаты безработным и т.д.)

В общей сложности, за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, областная казна в текущем году увеличатся более чем на 4.6 млрд. рублей. Свыше миллиарда поступит на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в связи с пандемией (государство частично компенсирует снижение налоговых доходов области). Также из федерального бюджета поступит еще 1.3 млрд. рублей на социальные выплаты тем воронежцам, кто лишился работы в период пандемии и до сих пор не смог трудоустроиться.

— Около 3 млрд. рублей межбюджетных трансфертов будет направлено в наш регион из резервного фонда Правительства РФ, более миллиарда из которых пойдут на выплаты стимулирующего характера и компенсации медикам, непосредственно контактирующим с больными коронавирусом. 204 млн. этих денег выделят соцработникам, которые помогают заболевшим коронавирусом. Также около 321,5 млн. рублей будет направлено на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, входящих в систему ОМС, в условиях распространения коронавируса, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

На мероприятия по предупреждению распространения COVID19, департамент здравоохранения получит 859 млн. рублей и из областного бюджета — за счет экономии и перераспределения резервных средств. На эти деньги будут организованы дополнительные места в больницах для коронавирусных больных (сам департамент выделил еще 40 млн. рублей собственных средств на увеличение коечного фонда). Порядка 94,5 млн. рублей средств регионального бюджета перераспределено на стимулирующие выплаты медработникам, а около 60 млн. рублей — на лекарственное обеспечение.

Департаменту соцзащиты направят более 291 млн. рублей, которые так же будут потрачены на предупреждающие распространение коронавируса мероприятия и стимулирующие выплаты.

178 млн. рублей направят в региональный департамент строительной политики, чтобы обеспечить медучреждения системой центрального снабжения медицинскими газами.

Перераспределение в департамент образования, науки и молодежной политики 80.8 миллионов рублей позволит обеспечить школы региона обеззараживающим воздух оборудованием.

Марина Хоружая