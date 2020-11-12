В ходе заседания фракции «Единая Россия» в региональном парламенте, которое состоялось в четверг, 12 ноября, в Малом зале Парламентского центра, депутаты облдумы высказали предложение по обновлению автопарка сокрой помощи. С инициативой предусмотреть на это средства в региональном бюджете на будущий год они намерены обратиться к губернатору Воронежской области.

Заседание, в котором приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов и члены фракции, провела руководитель фракции Людмила Ипполитова.Она рассказала участникам заседания о состоянии материально-технической базы медучреждений области, которое обсуждалось накануне на заседании Комитета Воронежской облдумы по охране здоровья. Депутаты фракции «Единая Россия» пришли к единогласному мнению, что автопарк скорой помощи нуждается в обновлении, и выступили с инициативой заложить в бюджете на будущий год дополнительные средства на приобретение 10 автомобилей скорой медицинской помощи непосредственно для Воронежа, а также по 2 машины на каждый муниципальный район и остальные городские округа.

В повестке заседания фракции также был вопрос о внесении изменений в Закон об областном бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 годов, а также утверждение корректировки в Закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Депутаты также обсудили и вопрос о назначении председателя Комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и Регламенту облдумы, предложив на эту должность Виктора Буздалина, который также сегодня вошел в состав фракции «ЕР» (депутат представляет Аннинский избирательный округ).

Подводя итоги тематической недели приемов граждан по вопросам ЖКХ, председатель регионального парламента Владимир Нетесов отметил, что в общей сложности депутатам всех уровней поступило порядка 500 обращений (общение с заявителями проходило на базе региональной общественной приемной Председателя «Единой России» и местных общественных приемных партии), из которых около 30% удалось решить в оперативном порядке.

Как сообщила зампредседателя Комитета облдумы по ЖКХ, энергетике и тарифам, руководитель общественной партийной приемной Марина Андрейчук, участие в тематических приемах граждан приняли 37 депутатов регионального парламента от фракции «Единая Россия». Также она напомнил коллегам, что традиционная декада приемов граждан, которая состоится с 1 по 10 декабря, будет приурочена ко дню создания партии.

О работе по формированию бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов присутствующим рассказал зампредседателя регионального парламента Николай Колосков, после чего депутаты-единороссы обсудили предложения муниципалитетов по включению ряда объектов в адресные инвестпрограммы на 2022-2023 годы.

Марина Хоружая