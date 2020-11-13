Работа по выделению дополнительных субсидий для выплат на детей от 3 до 7 лет ведется в федеральном правительстве.

Об этом сообщили в четверг, 12 ноября, на личной странице губернатора Александра Гусева в соцсети «ВКонтакте».

Чиновники попросили жителей региона «проявить терпение и понимание».

Деньги, которые причитаются воронежцам с января по сентябрь 2020 г. уже перечислены.

На губернаторской страничке напомнили, что выплата на детей от 3 до 7 лет ежемесячно составляет 4 595 рублей. Ее выдают в случае, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума.

На портале госуслуг или в МФЦ граждане могут оформить выплату. С 1 ноября правительство сократило перечень документов для подтверждения права на получение данной помощи.

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