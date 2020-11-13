На 21, 6 % снизилось число воронежцев, обратившихся к медикам с заболеванием ОРВИ, со 2 по 8 ноября, по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Воронежской области, в региональные медучреждения обратилось 8938 жителей региона, среди которых 2737 дети до 14 лет.

Санврачи проинформировали, что, в основном, причинами заболеваемости являются негриппозные респираторные вирусы (вирусы парагриппа, риновирусы, РС-вирусы и др.) Лабораторные исследования не показали наличие вирусов гриппа.

Между тем в Воронежской области продолжается компания по прививкам против гриппа. Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что вакцинация охватила 39 % населения региона, по состоянию на 10 ноября. Отмечается, что у привитых граждан не были обнаружены осложнения и другие нежелательные явления.

Фото pixbay.com