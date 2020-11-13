Прохладные предстоящие выходные ожидаются в Воронеже и его окрестностях.

По информации синоптиков, ночная температура перешагнет отрицательные значения. Днем специалисты обещают от 0 до одного градуса тепла. Существенных осадков не ожидается.

Так, в субботу, 14 ноября, в областном центре будет пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха ночью – 3 – 2 градуса. Днем метеорологи обещают до 1 градуса тепла. Ветер юго-восточный 1,5 м/с.

В воскресенье, 15 ноября, в Воронеже ожидается пасмурная погода, без существенных осадков. Ночью до 1 градуса мороза, днем – 0. Ветер восточный 2,9 м/с.

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