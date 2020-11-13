Российская сторона отправляет в данный регион своих военных, чтобы те контролировали соблюдение прекращения огня и поддерживали порядок. Эксперт Юрий Лямин считает, что применяемого вооружения достаточно, чтобы удалось обеспечить выполнение вышеуказанных задач.

По его словам, действия российских миротворцев будут ограничиваться пресечением незначительных стычек в регионе. При этом у российских военных есть на то все необходимое: БПЛА, вертолеты, легкая бронетехника. С Лямином согласен Виктор Мураховский, главред издания “Арсенал отечества”. Он подчеркнул, что миротворцы не применяют силу при наличии более простых нарушений, — сообщает EVO-RUS.COM.