За минувшие сутки в России официально зафиксировали 411 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом 13 ноября сообщает оперативный штаб Москвы.

Эта цифра на 28 случаев меньше показателя предыдущих суток, когда в стране было зарегистрировано 439 смертей от COVID-19. Всего же, с начала распространения инфекции, в России зафиксировано 32 443 летальных исхода.

При этом за сутки в России полностью выздоровели 18 735 человек. С момента появления новой инфекции в РФ выявлен 1 880 551 случай заражения коронавирусом в 85 регионах, выздоровели 1 406 903 человека, — сообщает REGNUM