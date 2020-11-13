На территориях Нагорного Карабаха, которые должны перейти Азербайджану, наблюдается массовый исход армян. То, что нельзя увезти, люди просто уничтожают.

Одна из территорий, которая должна отойти Азербайджану – город Карвачар в Кельбаджарском районе. Эта земля, согласно трехстороннему соглашению, станет азербайджанской уже 15 ноября. Сейчас оттуда наблюдается массовый исход армян.

Дорога полна машин, сообщает Sputnik Армения. Люди вывозят на грузовиках и микроавтобусах все, что возможно. То, что нельзя забрать с собой, многие просто уничтожают. Так в соцсетях 12 ноября распространили видео, комментаторы утверждают, что на нем запечатлено, как хозяева сжигают жилой частный дом в городе Карвачар, чтобы он не достался Азербайджану.

Напомним, главы России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев 9 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. С 10 ноября там действует полное прекращение огня. Стороны остановились на занимаемых позициях. Армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок.

Азербайджану должна перейти часть территорий Нагорного Карабаха: до 15 ноября – Кельбаджарский район, до 20 ноября – Агдамский район, а до 1 декабря – Лачинский район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши, — сообщают Вести. ru