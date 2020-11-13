Армяне сжигают дома, покидая земли, переходящие под контроль Азербайджана
На территориях Нагорного Карабаха, которые должны перейти Азербайджану, наблюдается массовый исход армян. То, что нельзя увезти, люди просто уничтожают.
Одна из территорий, которая должна отойти Азербайджану – город Карвачар в Кельбаджарском районе. Эта земля, согласно трехстороннему соглашению, станет азербайджанской уже 15 ноября. Сейчас оттуда наблюдается массовый исход армян.
Дорога полна машин, сообщает Sputnik Армения. Люди вывозят на грузовиках и микроавтобусах все, что возможно. То, что нельзя забрать с собой, многие просто уничтожают. Так в соцсетях 12 ноября распространили видео, комментаторы утверждают, что на нем запечатлено, как хозяева сжигают жилой частный дом в городе Карвачар, чтобы он не достался Азербайджану.
Напомним, главы России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев 9 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. С 10 ноября там действует полное прекращение огня. Стороны остановились на занимаемых позициях. Армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок.
Азербайджану должна перейти часть территорий Нагорного Карабаха: до 15 ноября – Кельбаджарский район, до 20 ноября – Агдамский район, а до 1 декабря – Лачинский район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши, — сообщают Вести. ru
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