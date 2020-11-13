Также на эти цели будет выделено 137 миллионов из казны региона

В ходе четвертого заседания Воронежской областной Думы, которое провел ее председатель Владимир Нетесов, депутатский корпус утвердил изменения в закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» — они связаны с изменившимся объемом поступлений доходов в областную казну, перераспределением бюджетных средств между региональными департаментами, а также внутри их смет.

Больше всего изменений коснулось блока федеральных субвенций в региональный бюджет — речь идет о 4,6 млрд. рублей. Значительная часть этого финансирования связана с мероприятиями в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Но дополнительные средства, направленные в регион, будут распределены и на другие цели. К примеру, ежемесячные выплаты детям от 3 до 7 лет. На них из резервного фонда Правительства РФ будет субсидировано 776 млн. рублей, плюс в рамках софинансирования 137 миллионов поступит из регионального бюджета.

— Также федеральные допсредства в размере 100 млн. рублей поступили в область на строительство школы в Новоусманском районе в рамках регионального проекта «Жилье». Новое учебное заведение будет рассчитано на 1224 места, — рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

280,5 миллионов субсидированных средств направляются на организацию бесплатного горячего питания для школьников начального звена (региональное софинансирование на эти цели составило 50 млн. рублей).

Кроме того регион получил межбюджетный трансферт в размере 364 миллиона на финансирование дорожной деятельности — на эти средства планируется завершить реконструкцию путепровода на улице 9 января.

174 миллиона дополнительных средств будет освоено в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий. На выделенные деньги сделают капитальный ремонт Дома культуры в Каширском районе, а также продолжат строительство инженерных сетей нового жилого микрорайона «Экодеревня» в поселке Лушниковка Боровского района и строительство культурно-досугового центра в селе Щучье Лискинского района.

— Также за счет федерального и регионального бюджетов на 67 млн. рублей будут увеличены средства на модернизацию Воронежского государственного театра кукол имени В.А. Вольховского. В рамках текущей корректировки 12 миллионов будет дополнительно направлено на обеспечение льготников лекарствами, и на 28 миллионов увеличат выделенные для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной Войны средства, — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Марина Хоружая