Сегодня в управе Ленинского района состоялось подписание соглашения о взаимодействии между управой и Воронежской областной общественной организацией Поисково-спасательный центр «Регион 36».

Таким образом, глава района и президент организации Андрей Лазарев договорились о взаимодействии по вопросам развития и поддержки добровольческого (волонтерского) движения в сфере организации поиска без вести пропавших людей, в том числе несовершеннолетних на территории Ленинского района.

— Мы готовы помогать Центру в организации его взаимодействия с органами исполнительной власти, другими учреждениями и предприятиями Ленинского района по вопросам, касающимся предмета настоящего Соглашения, в том числе по вопросам организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцев (волонтеров), осуществляющих на территории Ленинского района деятельность в сфере поиска без вести пропавших людей, в том числе несовершеннолетних, а также популяризации добровольческой деятельности, — сказал Сергей Ситников.

В свою очередь Андрей Лазарев рассказал о возможностях его команды по организации информационно-просветительских мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению в городской среде и на объектах транспортной инфраструктуры.

— Волонтеры Национального центра — это сообщество неравнодушных людей, которые оперативно реагируют на случаи пропажи детей по всей стране, моментально выезжают на местность для проведения поисково-спасательных операций. Отряды Национального центра взаимодействуют в поиске пропавших людей с МВД России, МЧС России и Следственным комитетом, — добавил Андрей Лазарев.

Поисково-спасательный центр «Регион 36» является отделением Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Он был создан в 2014 году в рамках реализации Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» и продолжает действовать. Его главной задачей является создание в России отлаженной системы помощи детям, основанной на тесном взаимодействии правоохранительных органов, медицинских учреждений, бизнес-структур, общественных организаций и добровольцев.

Более подробную информацию можно узнать по телефону:+7(995)333-13-13 и на сайте организации poisk36.ru