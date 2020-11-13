Состоялось очередное заседание административной комиссии при управе Ленинского района, на котором были рассмотрены протоколы об административных правонарушениях в отношении автомобилистов, допустивших складирование мусора на непредназначенной для этого территории. Решением комиссии они оштрафованы на 1000 рублей каждый. Отметим, что это штраф, который получили физические лица. В случае, если будет доказана вина юр. лиц, штраф составит до 25 000 рублей.

— Районный Комбинат благоустройства в круглосуточном режиме выполняет работы по наведению санитарного порядка в районе. В том числе приходится убирать и несанкционированные свалки, такие как на улице Матросова. Тех, кто мусорит на воронежских улицах, мы будем выявлять и штрафовать. Подчеркну, что особенно должно быть стыдно состоять в этой компании жителям близлежащих улиц, где по их же требованию организован вывоз ТКО от каждого дома, — рассказал руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников.

В управе также отметили, что рейды по выявлению нерадивых горожан с применением технических средств будут продолжаться регулярно.