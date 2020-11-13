Неожиданные детали стали известны 12 ноября о стрельбе на аэродроме «Балтимор» в Воронеже, после появления в сети письма командования войсковой части 45117 в адрес родственников погибшего 23-летнего уроженца Ингушетии.

Солдата-срочника похоронили сегодня на родовом кладбище.

«Пытаясь забрать пистолет у Макарова, Акталиев „закрыл своим телом сослуживцев“ и получил смертельное ранение», — приводит «Интерфакс» текст письма командования войсковой части 45117, направленного в адрес родственников погибшего.

Также военные написали, что в период несения службы в должности электрика зарядно-аккумуляторной станции батальона аэродромно-технического обеспечения части 23-летний уроженец Ингушетии не получал дисциплинарных взысканий и показывал высокий уровень подготовки.

«За мужество и отвагу, проявленные в критической ситуации, достоин присвоения государственной награды», — отмечается в письме.

Содержание письма вызвало в сети массу вопросов учитывая обнародованную ранее Воронежским гарнизонным военным судом картину стрельбы на «Балтиморе». В соответствии с информацией инстанции, Акталиев был убит во сне. Макаров сначала убил майора Сергей Еромлаева, чтобы забрать пистолет, из которого ранил 24-летнего сослуживца Виктора Фирсова из Курской области (сейчас он в больнице), а затем, прикрываясь 30-летним ефрейтором Сергеем Кожокиным, вошел в спальное помещение и расстрелял спящего Микаила Акталиева. Затем Макаров убил Кожокина и сбежал с оружием. Солдата задержали через несколько часов на пути в Орловскую область.

Накануне Воронежский гарнизонный военный суд арестовал Макарова на 2 месяца, до 8 января 2021 года. В отношении солдата возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ и ч.4 ст.226 УК РФ («Убийство двух или более лиц, а также хищение оружия»)». Расследование продолжается, — сообщает Курск.com