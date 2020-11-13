Поголовная вакцинация от коронавируса в России исключена, это будет добровольная процедура, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поголовной вакцинации быть не может, она может быть только добровольной. И она будет исключительно добровольной», — сказал Песков.

Он отметил, что промышленное производство российской вакцины — «это вопрос дней и недель». «Мощности, конечно, будут наращиваться за счет внутреннего потенциала. Наши фармпредприятия могут принимать такие экстренные меры для скачкообразного наращивания производства препаратов», — добавил Песков.

Он выразил уверенность в том, что вакцинация населения начнется уже в ближайшие месяцы.

Песков также заявил, что Россия плотно участвует в международном сотрудничестве, связанном с противодействием коронавирусу, в том числе с производством вакцины.

«Эта тема сегодня, сейчас фигурирует на повестке дня разговоров Путина со всеми его зарубежными коллегами (…). Идет международное, очень тесное взаимодействие в плане обмена информацией, в плане вакцины, нашего продвижения вакцины на международных рынках, обсуждения вопросов, связанных с производством этой вакцины в зарубежных государствах», — представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что в первую очередь необходимо удовлетворить внутренние потребности РФ, а во вторую очередь поставлять препарат за рубеж.

«Я думаю, что ответить на вопрос, когда все это кончится — ни один человек на Земле не ответит. Вирусологи по-научному говорят, что это кончится, когда вызреет общественный иммунитет — люди переболеют или будут вакцинированы», — сказал пресс-секретарь президента.

Российские вакцины от коронавируса

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название «Спутник V». Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска — медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начнутся в ноябре, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, которая содержит цельный вирус. Данный препарат также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, вакцина может быть зарегистрирована до конца года, — сообщает Интерфакс

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