Глава России рассказал о создании современного защищенного пункта управления ядерными силами государства.

Владимир Путин во время совещания с главами федеральных ведомств, руководителями предприятий ОПК и руководящим составом Министерства обороны РФ сообщил о создании новейшего пункта управления вооруженными силами России, в том числе и ядерными.

Глава государства отметил, что новый пункт управления, который на сегодняшний день находится на заключительном этапе своего создания, будет отличаться своей сверхзащищенностью и прочностью. От эффективности и надежности его работы будет зависеть боеготовность и способность армии и флота оперативно реагировать на возможные военные угрозы от противников, — сообщает EVO-RUS.COM.