Вот и наступили первые ночные заморозки, а ближайший воскресный денек, судя по прогнозам метеорологов, обещает нам еще и снег. Правда, по всей вероятности, мокрый.

Также воронежцев ожидает похолодание — ночная температура в воскресенье опустится до -5, в понедельник до -7 и дальше по нарастающей. Также в последний выходной на этой неделе ожидается первый дневной заморозок, правда температура опустится не сильно — всего лишь до минус 1.

Зато в первый рабочий день предстоящей недели днем будет уже -4. Такая же температура будет и в четверг. Во вторник и среду — минус 3.

В субботу будет облачно, переменный ветер 3-8 м/с. В воскресенье ветер усилится — он будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 7-12 м/с.

Марина Хоружая