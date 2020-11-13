В воскресенье воронежцы увидят первый снег
Вот и наступили первые ночные заморозки, а ближайший воскресный денек, судя по прогнозам метеорологов, обещает нам еще и снег. Правда, по всей вероятности, мокрый.
Также воронежцев ожидает похолодание — ночная температура в воскресенье опустится до -5, в понедельник до -7 и дальше по нарастающей. Также в последний выходной на этой неделе ожидается первый дневной заморозок, правда температура опустится не сильно — всего лишь до минус 1.
Зато в первый рабочий день предстоящей недели днем будет уже -4. Такая же температура будет и в четверг. Во вторник и среду — минус 3.
В субботу будет облачно, переменный ветер 3-8 м/с. В воскресенье ветер усилится — он будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 7-12 м/с.
Марина Хоружая
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