Специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора провели проверку в отношении полигона твердых коммунальных отходов в Борисоглебске, который эксплуатирует ООО «Благоустройство».

По итогам проверки были выявлены многочисленные нарушения, в том числе относящиеся к грубым нарушениям требований и условий, предусмотренных лицензией, за что лицензиат был привлечен решением арбитражного суда к административной ответственности по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ. В случае неустранения выявленных нарушений, ООО «Благоустройство» может лишиться лицензии на обращение с отходами.

В числе нарушений, установленных специалистами управления, значатся: отсутствие ограждения, которое влечет за собой размещение отходов за пределами полигона; ввоз определенных категорий отходов, на захоронение которых у ООО «Благоустройство» отсутствует лицензия; критически близкое расположение полигона к военному аэродрому, которое способствует ухудшению орнитологической обстановки и может привести к попаданию птиц в двигатель самолета и к аварийной ситуации.

ООО «Благоустройство» обязано устранить допущенные нарушения. Управление держит ситуацию на контроле.

В целом, в 2020 году Центрально-Черноземным управлением Росприроднадзора планово были проверены два полигона коммунальных отходов. Во всех случаях были выявлены нарушения, допускаемые при их эксплуатации.

«В следующем году нами запланирована масштабная работа, в рамках которой надзорные мероприятия будут продолжены, и мы сможем оценить деятельность максимального количества организаций, эксплуатирующих полигоны Воронежской области», – подчеркнул руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин.

Справка:

Центрально-черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора является территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на территории Воронежской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской и Курской областей.

В пределах своей компетенции управление осуществляет государственный надзор за использованием и охраной недр и водных объектов; земельный, лесной и охотничий надзор; надзор в области обращения с отходами; надзор в области охраны атмосферного воздуха; надзор в области охраны, воспроизводства и использование объектов животного мира и среды их обитания; надзор в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.