15 многоквартирных домой остались без отопления и горячей воды на неопределенный срок. Как сообщила УК, входящая в ГК «ПИК-Комфорт», это произошло из-за очередного ремонта теплосетей — как выяснилось, произошла протечка на транзитной теплотрассе. Мерзнуть придется жильцам домов 31, 33, 35, 41 по улице Хользунова, 4/1, 8/1 и 8/2 по улице Беговой, дома №54 на проспекте Труда и домов № 1, 3 и 5 по ул. Солнечной.

Со вчерашнего дня без отопления и горячего водоснабжения находятся жители домой 40 и 42 по ул. Моисеева, домов №1 и 3 по ул. Депутатской (здесь отсутствует только отопление)

Марина Хоружая