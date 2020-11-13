Лидерами по количеству заболевших стали Репьевский, Каменский, Новоусманский, Рамонский, Россошанский, Поворинский и Семилукский районы. Количество зараженных коронавирусом в них составило около 78% от общего числа заболевши в регионе.

Такую информацию предоставила врио руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фуфаева на вчерашнем заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. Также она отметила что случаев заболеваемости ОРВИ за прошедшую неделю стало на 21 % меньше (в области за медпомощью в течение этих 7 дней обратились 8,9 тыс. человек, из которых 2,7 тыс. -дети до 14 лет).

Напомним, что из-за пандемии региональный парламент скорректировал бюджет региона — значительная часть денег пойдет на поддержку мер по борьбе с коронавирусом.

Марина Хоружая