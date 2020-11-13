В Воронежской области от коронавируса скончались еще 18 человек. Об этом сообщил сегодня, 13 ноября, региональный оперштаб. Данные пациентов, в частности их возраст и пол, не уточняются.

Таким образом, в общей сложности с начала пандемии от опасной инфекции в регионе умерли почти 600 пациентов — 599 человек.

Напомним, большая доля заболеваемости (77,7%) коронавирусом приходится на районы области. Самое большое количество заболевших COVID-19 зафиксировано в Репьевском, Каменском, Новоусманском, Рамонском, Россошанском, Поворинском, Семилукском районах, — сообщает TV-Губерния