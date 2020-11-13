Директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин также предложил снизить подоходный налог для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию, в качестве меры поощрения

Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Олег Аполихин предложил снижать возраст выхода на пенсию для мужчин после рождения третьего ребенка и последующих детей.

«Необходимо предусмотреть снижение пенсионного возраста для отцов при наличии детей от трех лет при рождении и воспитании третьего ребенка и на один год после рождения каждого следующего», — сказал он на круглом столе ОНФ «Реализация медицинских поправок, внесенных в Конституцию РФ».

Аполихин также предложил снизить подоходный налог для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию, в качестве меры поощрения. Он уточнил, что не подразумевает наказывать тех, кто этого не делает. Эксперт также рекомендует предусмотреть двухнедельный оплачиваемый и непередаваемый отпуск для отцов по уходу за малолетним ребенком до трех лет.

По словам Аполихина, следует также создать национальный регистр репродуктивного потенциала и здоровья, дополнить федеральный закон о страховых взносах в ФСС и ФОМС, ввести семейное налогообложение как альтернативу налогообложению доходов физических лиц с понижающим коэффициентом при вступлении в брак и рождении каждого ребенка, — сообщает ТАСС