ГУМВД по Воронежской области направило в министерство внутренних дел РФ представления о поощрении оперативников, которые задержали солдата, обвиняемого в убийстве троих человек на военном аэродроме, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главка Наталья Куликова.

По информации СК РФ, рано утром 9 ноября 20-летний солдат-срочник Антон Макаров на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже «с целью завладения табельным оружием, используя топор», убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один был ранен. Вооруженный пистолетом подозреваемый скрылся. Был введен план «Перехват», Макарова днем того же дня задержали полицейские в селе Землянск Семилукского района — в 47 километрах от Воронежа.»На сотрудников подготовлены представления и направлены в министерство для рассмотрения о поощрении», — сообщила Куликова.

Воронежский гарнизонный военный суд 11 ноября избрал Макарову меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 января 2021 года. В отношении Макарова возбуждено дело об убийстве трех человек и хищении огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Санкция данных статей УК РФ предусматривает до пожизненного лишения свободы, — сообщает РИА Новости