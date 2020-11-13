5 человек пострадали в столкновении легковушек в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло вчера, 12 ноября, около половины восьмого утра в Новоусманском районе, на 18-м километре трассы М-4 «Дон» – село Малая Приваловка – граница Липецкой области.

По предварительным данным, водитель «шестёрки» – 21-летний местный житель – выезжал на перекрёсток неравнозначных дорог и не пропустил «Ауди А6», за рулём которой был 64-летний житель Верхнехавского района. Автомобили столкнулись.

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также пассажиры ВАЗа – 20-летний житель Липецка, 18-летний житель Новоусманского района и 16-летняя жительница Пензенского района. Их доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, — сообщает Мое-онлайн