За последние сутки COVID-19 унес жизни еще 18 человек в Воронежской области, сообщил телеграм-канал регионального правительства 13 ноября. Количество жертв этой инфекции в регионе за все время пандемии составило, по официальным данным, 599 человек.

Это не самый большой прирост летальных исходов, зафиксированный в Воронежской области; были дни, когда вирус уносил жизни 25 человек. Накануне, 12 ноября, скончавшимися от коронавируса были признаны 17 человек. А 11 ноября – 15 воронежцев.

Сегодня, 13 ноября, был обновлен рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом – 312 человек.

Но и число излечившихся от этой болезни за последний день тоже выглядит внушительно – 325 человек.

Напомним, вчера губернатор Александр Гусев на заседании регионального оперштаба заявил, что власти региона будут финансировать меры по борьбе с коронавирусом даже в ущерб плановым экономическим задачам, поскольку речь идет о спасении человеческих жизней, — сообщает Горком36