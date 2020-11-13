Неизвестные люди с оружием произвел захват завода, работников предприятия избили и не пускают на территорию.

По сведениям портала facto. ru, в Воронеже вооруженные злоумышленники захватили завод по производству комплектующих для железной дороги «Сфера Альянс».

По информации источника, ночью к воротам завода подъехал автомобиль и протаранил ворота предприятия. По словам генерального директор «Сфера Альянс» Александра Попова, на территорию завода проникли порядка сорока человек, личности которых ему неизвестны, с оружием. Налетчики якобы выгнали сотрудников предприятия, избили их и уже около месяца не пускают на предприятие. Сообщается также о стрельбе.

Представителями завода было подано заявление в полицию и прокуратуру, но в возбуждении дела им якобы отказали.

В региональном главке МВД прокомментировали данную информацию, отметив, что заявление по данному факту поступило 26 сентября, до настоящее время все еще проводится процессуальная проверка, — сообщает Курск. com