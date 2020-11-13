Узнать о наличии нужного препарата можно по телефону единой справочной.

Наиболее востребованные лекарства, исчезнувшие из аптек на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции и сезона простуд, должны вернутся на полки в срок от 7 до 14 дней. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

О дефиците целого ряда препаратов жители Воронежской области начали сообщать несколько недель назад. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других регионах страны. Причина – не столько высокий спрос среди потребителей (хотя многие решили закупиться противовирусными впрок), сколько сбой системы маркировки, введенной в России с 1 июля 2020 года.

Для упрощения работы аптек в период эпидподъема Правительством РФ было принято решение об ослаблении требований по обязательной маркировке товаров. Упрощенный режим будет действовать до 1 июля 2021 года. Кроме того, фармацевтические предприятия попросили увеличить объемы производства, чтобы нужные препараты поставлялись в регионы в необходимых объемах.

Для восстановления ассортимента в аптечных сетях нашего региона по поручению губернатора был разработан комплекс мер по устранению дефицита.

– Организован ежедневный мониторинг наличия лекарственных препаратов с анализом проблем и перспектив поставок медикаментов. На сегодняшний день проведены переговоры с представителями заводов-изготовителей, оптовиков, аптечных сетей. Достигнуты соглашения, позволяющие в ближайшее время снизить или полностью ликвидировать дефицит наиболее востребованных лекарств в аптеках, – добавили в ведомстве.

Узнать о наличии необходимых препаратов в аптеках можно в государственной справочной фармацевтической службе по телефону 278-63-28.

Также информация о наличии ряда лекарств появилась на сайте самого облздрава, — сообщает 36on.ru