Сегодня, 13 ноября, мэр Воронежа Вадим Кстенин вместе с первым замом главы администрации по городскому хозяйству Сергеем Петриным, руководителем управления дорожного хозяйства Олегом Котовым и директор МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Оксаной Евдаковой отправился на инспекцию улицы Острогожской, где с 1 июня идут масштабные работы по реконструкции участка улицы Острогожской, проходящем через микрорайон Шилово (от улицы Теплоэнергетиков до поворота на плотину водохранилища).

Сейчас на объекте полностью выполнены работы по перекладке сетей водоснабжения и водоотведения, на 5 участках завершили переустройство теплосетей. Также сейчас устанавливают бортовой камень, устройство основания и нижнего слоя покрытия на различных участках дороги. По словам руководителя управления дорожного хозяйства Олега Котова, на данный момент рабочие укладывают верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона в направлении к центру города, в связи с чем автомобильное движение осуществляется по другой половине автодороги. Если погодные условия будут благоволить, рабочие обещают выполнить эти работы до конца недели, а с понедельника начать делать все-то же самое в обратном направлении.

После реконструкции на Острогожской появится четыре полосы движения (по 2 в каждом направлении), что значительно разгрузит улично-дорожную сеть. Также на обновленном участке появится современное городское освещение, тротуары, велодорожка, кольцевое движение. Также будут установлены остановочные павильоны, регулируемые пешеходные переходы со светофорами и построена ливневка, которой раньше в этом месте не было.

Напомним, что в последнее время на реконструируемом участке дороги было очень много аварий. Именно поэтому и было принято решение о разграничении встречных направлений разделительной полосой. Кроме того, на этом участке не было тротуаров и наружного освещения.

Глава города Вадим Кстенин отметил большую важность этих работ, так как в микрорайоне Шилово полным ходом идет строительство жилых кварталов и постоянно растет количество жильцов.

– Движение, особенно в часы пик, было очень затруднено, выезды-заезды в жилые комплексы создавали огромные пробки, поэтому решение о проведении реконструкции – правильное! После реконструкции объект будет соответствовать всем современным требованиям к городским улицам – говорит мэр.

Марина Хоружая