На рабочей встрече депутатов регионального парламента с мэром Воронежа Вадимом Кстениным, которая состоялась сегодня, 13 ноября, обсудили планы развития города, выделив приоритетные направления в этом вопросе.

В обсуждении приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, председатель Комитета облдумы по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков и парламентарии, которые представляют округа, входящие в областной центр.

Глава регионального парламента Владимир Нетесов в начале встречи напомнил о важности системного взаимодействия муниципальных властей с депутатским корпусом нового созыва и необходимости оправдывать доверие воронежцев.

— Поэтому сегодня у парламентариев, представляющих избирательные округа города, есть необходимость «сверить часы» по планам социально-экономического развития Воронежа и по максимуму встроить в их реализацию наказы избирателей, – подчеркнул спикер заксобрания.

По мнению Владимира Нетесова,для того, чтобы наиболее эффективно решать задачи в интересах населения,необходимо консолидировать усилия депутатов всех уровней с органами местного самоуправления (на встрече как раз обсудили выработку подходов к организации этого взаимодействия). Он напомнил, что инвестиционный и промышленный потенциал нашего города огромен, поэтому важно наладить совместную работу и обсудить приоритеты в развития Воронежа.

Мэр города Вадим Кстенин коротко обрисовал текущую финансово-экономическую ситуацию, отчитался о формировании доходов городской казны и расходной части бюджета. А также рассказал о проблемах, одна из которых -высокая закредитованность муниципального бюджета. Эта проблема стоит уже давно, но за последние годы, по словам главы города, ее удалось снизить почти вдвое (с 7 с лишним миллиардов до 3,5 млрд. рублей).

— При этом город полномасштабно участвует в софинансировании различных федеральных и региональных программ, а также инвестпроектов, — отметил Вадим Кстенин.

Также депутаты обсудили с мэром благоустройство общественных и дворовых территорий и подняли вопрос реализации нацпроектов на территории Воронежа.

– Очень отрадно, что в такой короткий срок после выборов вы уже обсуждаете на всех уровнях наказы избирателей, которые в процессе предвыборной кампании вы получили. Нет маленьких и больших проблем — это все те конкретные вопросы, которые мы должны решать, – сказал Вадим Кстенин.

Вадим Кстенин отметил, что нет маленьких и больших проблем, решать нужно все. Мэр города пообещал, что все переданные в его ведение вопросы будут рассмотрены и синхронизированы в короткий срок

– Мы посмотрим, что у нас было в планах и деталь обсудим, что можно добавить, – обратился к депутатскому корпусу глава города.

В конце мероприятия участники обсуждения предложили сделать такие встречи регулярными.

Марина Хоружая